El Shaarawy, Roma'da kaldı

Roma'da sözleşmesinin bitmesinin ardından adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan 30 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'nin kulüpte kaldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



"ÖNCELİĞİM ROMA'YDI"



Sözleşme imzalarken açıklamalarda bulunan El Shaarawy, "Kulübe bana burada futbol oynama şansını verdikleri için teşekkür ediyorum. Roma benim her zaman ilk önceliğimdi. İkinci ailemin burası olduğunu keşfettim ve bana inanılmaz derecede sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara karşı olan sorumluluğumu ödeyeceğim. Yıllar içerisinde kendimize olan inancımız sayesinde büyüdük ve şimdi bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



42 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 resmi maça çıkan Stephan El Shaarawy bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



