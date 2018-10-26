El Shaarawy: ''En çok Cengiz'den etkileniyorum''

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın İtalyan futbolcusu Stephan El Shaarawy, Milli yıldız Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Cengiz Ünder'e hayran olduğunu belirten Stephan El Shaarawy, ''Takımda en çok etkilendiğim kişi Cengiz Ünder. Gözümün önünde olgunlaştı. Başlarda adapte olmakta çok zorlandı ama pes etmedi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmemizde çok yardımı oldu.'' şeklinde konuştu.
''BARCELONA MAÇINI UNUTAMIYORUM''
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadıkları rövanş maçını unutamadığını söyleyen kanat oyuncusu, ''İnanılmaz bir şekilde geri dönmüştük. Tarihi bir maçtı. Karşılaşmadan önce takım halinde hadi Barcelona'yı 3-0 yenelim dedik ve bunu yaptık. İnanılmazdı.'' dedi.
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Cengiz Ünder'e hayran olduğunu belirten Stephan El Shaarawy, ''Takımda en çok etkilendiğim kişi Cengiz Ünder. Gözümün önünde olgunlaştı. Başlarda adapte olmakta çok zorlandı ama pes etmedi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmemizde çok yardımı oldu.'' şeklinde konuştu.
''BARCELONA MAÇINI UNUTAMIYORUM''
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadıkları rövanş maçını unutamadığını söyleyen kanat oyuncusu, ''İnanılmaz bir şekilde geri dönmüştük. Tarihi bir maçtı. Karşılaşmadan önce takım halinde hadi Barcelona'yı 3-0 yenelim dedik ve bunu yaptık. İnanılmazdı.'' dedi.
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