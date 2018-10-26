El Shaarawy: ''En çok Cengiz'den etkileniyorum''

İtalya Serie A takımlarından'nın İtalyan futbolcusu, Milli yıldızhakkında övgü dolu sözler kullandı.Cengiz Ünder'e hayran olduğunu belirten Stephan El Shaarawy, ''Başlarda adapte olmakta çok zorlandı ama pes etmedi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmemizde çok yardımı oldu.'' şeklinde konuştu.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadıkları rövanş maçını unutamadığını söyleyen kanat oyuncusu, ''İnanılmaz bir şekilde geri dönmüştük. Tarihi bir maçtı. Karşılaşmadan önce takım halinde hadi Barcelona'yı 3-0 yenelim dedik ve bunu yaptık. İnanılmazdı.'' dedi.