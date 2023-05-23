El Shaarawy'den geleceği için açıklama!

Adı Beşiktaş ile anılan Romalı futbolcu Stephan El Shaarawy'den geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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El Shaarawy'den geleceği için açıklama!
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23 Mayıs 2023 09:53
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 10:07
Roma forması giyen ve adı Türkiye'den Beşiktaş ile anılan Stephan El Shaarawy'den geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

İtalyan golcü, takımının Salernitana ile oynadığı maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

30 yaşındaki futbolcu, ''Sözleşmem yakında sona erecek. Lig sonunda ve Avrupa Ligi finalinden sonra oturup yeni sözleşme konusunda konuşacağız. Kulüp niyetimin ne olduğunu biliyor.'' ifadelerini kullandı.

Roma forması altında bu sezon 39 maça çıkan El Shaarawy, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
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