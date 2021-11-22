El Maestro: 'Fenerbahçe maçında göstermeliyiz'

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, karşılaşmanın ardından konuştu.



El Maestro, puana ihtiyaç duyduklarını, zorlu Kayserispor deplasmanından alınan bir puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında takımının gerçek kimliğini sahaya yansıttığını anlatan Maestro, "Maçın geneline baktığımızda iki farklı takım olarak görüntü verdik. İkinci yarı gerçek kimliğimizi sahada ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, hırsımızı ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.





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