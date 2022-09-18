İspanya La Liga'da Villarreal ile Sevilla karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.



Sevilla, 8. dakikada Oliver Torres ile öne geçerken, Villarreal bu gole 51. dkaikada Alejandro Baena Rodriguez ile karşılık verdi.



Sevilla'da, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucucun ardından Villarreal 11, Sevilla 5 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Cadiz deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.





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