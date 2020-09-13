el-Hilal futbol takımından 6 kişide Kovid-19 tespit edildi

Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine yapılan testlerde 5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide Kovid-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.
AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.
AFC, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine yapılan testlerde 5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide Kovid-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.
AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.
AFC, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.