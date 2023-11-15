El Ghazi'den Mainz 05'e dava!

Filistin'e destek paylaşımı sonrası sözleşmesi tek taraflı feshedilen Hollandalı futbolcu Anwar El-Ghazi, Mainz 05'i mahkemeye verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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El Ghazi'den Mainz 05'e dava!
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15 Kasım 2023 21:31
Son güncelleme 15 Kasım 2023 21:32
Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi. 

Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi. 

Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi. 

El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.

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