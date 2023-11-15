El Ghazi'den Mainz 05'e dava!

Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi.



Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi.



Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi.



El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.





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