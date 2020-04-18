El Değmemiş Aşk oyuncu kadrosu, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu El Değmemiş Aşk filmi sinemada yayınlandığı dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Yapılan değerlendirmeler nerede çekildiği filmin izleyiciler tarafından beğenildiğini gösterdi ve yeniden televizyon ekranlarında yayına girdi. Değerlendirmelerde güldüren ve ilişkileri anlatan filmin detayları için haberimize göz atabilirsiniz.Emre KarayelCeren MorayBegüm Kütük YaşaroğluÜmit ErdimOya BaşarŞafak SezerDurul BazanTülay BursaEl Değmemiş Aşk filmi izleyiciyle buluştu. Yöentmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu film 2016 yılında vizyona girdi. Romantik komedi türünde çekilen filmin başrollerinde Ceren Moray, Emre Karayel ve Begüm Kütük Yaşaroğşu gibi isimler yer alıyor. Peki El Değmemiş Aşk filminin konusu ne?Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer...El Değmemiş Aşk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren El Değmemiş Aşk filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarih olan 9 Eylül 2016 tarihinden itibaren 7 hafta boyunca vizyonda kaldı. 305.695 seyirci tarafından izlenen film gişeden 3.366.502,73 TL hasılat elde etti. İşte merakla araştırılan El Değmemiş Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler...