Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Semptomların bir kısmı oluşan ve bunun üzerine Rio de Janeiro'daki Hospital Santa Luzia'da teste tabi tutulan Mattos'ta koronavirüs tespit edildi.
Mattos'un 1 Mart'ta oynanan Real Madrid - Barcelona maçında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in özel davetlisi olduğu ve maçı seyrettikten sonra Brezilya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlerde; Mattos'un virüsü İspanya'da kaptığı belirtildi.
İspanya'da şu ana kadar açıklanan 2200'ün üzerinde koronavirüs vakası olurken, Real Madrid basketbol takımından Trey Thompkins'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından kulüp testleri karantina altına alınmıştı.
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Semptomların bir kısmı oluşan ve bunun üzerine Rio de Janeiro'daki Hospital Santa Luzia'da teste tabi tutulan Mattos'ta koronavirüs tespit edildi.
Mattos'un 1 Mart'ta oynanan Real Madrid - Barcelona maçında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in özel davetlisi olduğu ve maçı seyrettikten sonra Brezilya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlerde; Mattos'un virüsü İspanya'da kaptığı belirtildi.
İspanya'da şu ana kadar açıklanan 2200'ün üzerinde koronavirüs vakası olurken, Real Madrid basketbol takımından Trey Thompkins'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından kulüp testleri karantina altına alınmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın