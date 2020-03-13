Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.Semptomların bir kısmı oluşan ve bunun üzerine Rio de Janeiro'daki Hospital Santa Luzia'da teste tabi tutulan Mattos'ta koronavirüs tespit edildi.Mattos'un 1 Mart'ta oynanan Real Madrid - Barcelona maçında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in özel davetlisi olduğu ve maçı seyrettikten sonra Brezilya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlerde; Mattos'un virüsü İspanya'da kaptığı belirtildi.İspanya'da şu ana kadar açıklanan 2200'ün üzerinde koronavirüs vakası olurken, Real Madrid basketbol takımından Trey Thompkins'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından kulüp testleri karantina altına alınmıştı.