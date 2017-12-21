El Clasico'nun 'beklenmeyen' 12 kahramanı +1 bonus

El Clasico tarihinde Di Stefano, Romario, Raul, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo ve Messi gibi birçok dünya yıldızı, rekabetin tavan yaptığı maçlarda fark yaratan oyuncular olmayı başardı. Bazı 'yardımcı aktör' rolünü üstlenen oyuncular ise, dev kapışmada bir anda 'başrol'e yükselerek tarihe adını yazdırdı.

İşte unutulmaz 12 'sürpriz' kahraman

1-Zlatan Ibrahimovic

2009 yılında transfer edildiğinde kendisinden büyük beklentiler olan Ibrahimovic, Katalan ekibinde Pep Guardiola ile de yaşadığı sorunlar nedeniyle öne çıkamadı. Sezon sonunda ayrılan Zlatan, Camp Nou'da oynanan El Clasico'da attığı golle Barça tarihine yine de imzasını attı.

2-Julio Baptista

2007/08 sezonunda El Clasico tarihinde Real Madrid için en unutulmaz gollerden birini attı Julio Baptista. Camp Nou'da Valdes'i avlayarak takımını öne geçiren Brezilyalı, o sezon Rijkaard'lı Barcelona'nın sonunu getiren Real Madrid'ine de katkı sağlamış oldu.

3-Giovani da Silva

Barcelona'da beklentilerin altında kalan bir başka isim de Giovanni oldu. Ancak Brezilyalı, yine de 97/98 sezonunda attığı 'mistik gol'le, takımını 3-2 öne geçiren isim oldu.

4-Steve McManaman

Steve McManaman, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan El Clasico'da attığı golle skoru 2-0'a getirirken, 2001/02 sezonunda takımının Camp Nou'daki 19 yıllık kazanamama serisini noktaladı ve 9. Şampiyonlar Ligi zaferine giden adımı da attı.

5-Santi Aragon

El Clasico tarihinin en beklenmedik kahramanlarından biri de Santi Aragon oldu. 1990 yazında, 2 yıldır oynamadığı ve sadece idman yaptığı Real Madrid'de A takım kadrosunda yer alan Aragon, 4-1 kazandıkları Süper Kupa maçında 45 metreden unutulmaz bir gol attı.

6-Ivan Iglesias

Unutulmaz El Clasico'lardan biri de, 93-94 sezonunda Barcelona'nın 'rüya' takımının 5-0 kazandığı maçtı. Romario'nun hat-trick yaptığı, Koeman'ın da ağları sarstı maçta, takıma yeni katılan Iglesias, tarihi bir gol attı.

7-Michael Owen

Owen tabii ki fark yaratabilecek bir isim, ancak Real Madrid'de yaşattığı hayalkırıklığının ardından El Clasico';da yaptıkları da 'beklenmedik' olarak nitelendiriliyor. Fazla şans bulamayan Owen, 2004/05'te 4-2 kazandıkları maçta 'farkını' ortaya koydu.

8-Meho Kodro

Bosnalı golcü, 1995/96 sezonunda adını El Clasico tarihine yazdırdı. 32 maçta, 9 gol atan futbolcu, Camp Nou'da 3-0 kazandıkları maçta 2 gol atarak, Katalan taraftarlarının da gönlünü aldı.

9-Sami Khedira

Belki maçı kazandırmadı ama, 2011/12 sezonunda Camp Nou'da Mourinho'nun Real Madrid'inin 2-1'lik unutulmaz galibiyetinde pay sahibi oldu.

10Eric Abidal

Copa del Rey çeyrek finali 2012. Futbol dünyasının kanserle savaşan, karaciğer nakli yaşayan ve yine de sahalara dönen yıldızı Eric Abidal, gol atmak öncelikli görevi olmamasına rağmen ağları sarstı ve 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

11Raphael Varane

El Clasico tarihinde attığı golle fark yaratan bir diğer isim Fransız Varane, Sadece 19 yaşında, 2013 Copa del Rey yarı finalinde attığı gol, Jose Mourinho'nun Madrid'inin finale çıkmasında kilidi açan anahtar oldu.

Bonus:Jeffren Suarez / Bojan

La Masia'nın 'cevher'leri olarak gösterilen Jeffren ve Bojan, El Clasico tarihinde 'skor' yapan isimlerden oldu.