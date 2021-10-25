El Clasico sonrası Koeman'a saldırı!

İspanya La Liga'da Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Barcelona'da taraftarlar, maçın ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
El Clasico sonrası Koeman'a saldırı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 00:42
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.

Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.

Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız." dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.