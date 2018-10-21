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El Clasico öncesi Barcelona'da Messi şoku!

Barcelona'nın Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 27. dakikasında Lionel Messi sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
El Clasico öncesi Barcelona'da Messi şoku!
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21 Ekim 2018 00:01
Barcelona'nın Sevilla'yı 4-2 mağlup ederek La Liga'da liderlik koltuğunu geri aldığı mücadelede Lionel Messi şoku yaşandı.

Önümüzdeki hafta Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'da Lionel Messi, kolundan yaşadığı sakatlığın ardından Sevilla maçının 27. dakikasında kenara geldi.

Barcelona, Lionel Messi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Messi, El Clasico'da forma giyemeyecek.

Lionel Messi, Sevilla karşısında 26 dakikada 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





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