El Clasico ne zaman? 2023 El Clasico Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya Kral Kupası yarı final maçında El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid kendi evinde Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek yarı final müsabakasında gözler yıldız isimlerin üzerinde olacak. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, El Clasico ne zaman, saat kaçta?Real Madrid ile Barcelona arasındaki maç 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.Futbolseverlerin sonucunu merakla bekledikleri El Clasico Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.Barcelona, 65 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 9 puan önünde lider konumda bulunuyor.Katalan ekibi, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmek istiyor.Son şampiyon Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde.İki kulüp 253'üncü El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan 252 maçın 101'ini Real Madrid; 99'unu da Barcelona kazandı. 52 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Eflatun beyazlılar 419, Katalanlar da 413 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.Camp Nou'da oynanacak mücadeleyi Ricardo De Burgos yönetecek. Karşılaşma 23'te başlayacak.