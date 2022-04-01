El Clasico Haaland'ın kafasını karıştırdı!

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Norveçli golcü Erling Haaland, henüz geleceği hakkında net bir karar veremezken Barcelona'nın, Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşma sonra yıldız oyuncunun iyice kafasının karıştığı belirtildi.



İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona da dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alan Haaland'ın en ciddi adaylar olarak Manchester City ve Real Madrid'i gördüğü ancak Barcelona'nın El Clasico'da oynadığı futboldan çok etkilendiği için kararsızlık yaşadığı yazıldı.



Haaland'a, diğer kulüpler ile maddi anlamda rekabet edecek bir teklif sunamayacağını bilen Barcelona, yıldız oyuncuya ekonomiden çok saha içinde vaatler sundu. Barcelona'nın genç oyunculardan kurulu yeni bir kimlik oluşturmak istediği ve bu oyunculardan birinin de Erling Haaland olduğu belirtilirken Haaland'ın, El Clasico'daki oyundan sonra Barcelona'nın teklifini daha ciddi düşünmeye başladığı ifade edildi.



MANCHESTER CITY VE REAL MADRID



2022 Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren ve bu sebepten dolayı daha göz önünde olan bir lig olan İngiltere'de oynamaya sıcak bakan Haaland'ın, Manchester City ile anlaşmaya yakın olduğu hatta kulüp ile 2 yıl gibi kısa süreli bir kontrat imzalayıp İngiltere'deki tecrübesinden tatmin olmazsa rahatça ayrılma seçeneğini de cebinde tutmak istediği ifade edildi.



Manchester City ile birlikte en ciddi aday olarak görülen Real Madrid'in ise Haaland'ı takıma katmak için daha istekli olduğu ve oyuncuya daha fazla önem verdiği belirtildi.



Barcelona'nın ise oyuncuyu takıma katmak için oldukça istekli olduğu ancak kulübün içinde bulunduğu mali şartlar nedeniyle oyuncunun menajerine ve babasına verilecek 25'er milyon euroluk bonuslarda indirim beklediği ifade edildi.



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 23 gol 5 asist kaydetme başarısı gösteren Erling Haaland'ın en geç 1 ay içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.





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