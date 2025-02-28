El Clasico'da kazanan Real Madrid

THY EuroLeague'in 27. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. WiZink Center'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 96-91'lik skorla kazandı.



Real Madrid'de Mario Hezonja 19 sayı 8 ribaund, Facundo Campazzo 18 sayı, Alejandro Abalde 16 sayı, Dzanan Musa 16 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



Barcelona'da Joel Parra'nın 20 sayı 7 ribaund, Jabari Parker'ın 18 sayı, Chimezie Metu'nun 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid 14 galibiyete ulaştı, Barcelona ise 13. yenilgisini aldı.



Real Madrid, gelecek hafta Panathinaikos'a konuk olacak. Barcelona ise ALBA Berlin deplasmanına gidecek.



