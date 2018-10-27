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El Ciasico'da Real Madrid'e kupa getiren goller: Bale ve Ronaldo

Barcelona - Real Madrid maçının öncesinde iki takımın kupadaki son karşılaşmalarına göz atıyoruz ve Ronaldo ile Bale'in harika gollerine bakıyoruz.

Kaynak: Sporx.com
El Ciasico'da Real Madrid'e kupa getiren goller: Bale ve Ronaldo
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27 Ekim 2018 20:00
2014 Kral Kupası Finalinde Gareth Bale'ın bu koşusunu hiçbir Barcelona'lı oyuncu durduramadı. Galli oyuncunun karşısına çıkan Marc Bartra'nın çaresiz hamlesi bu nefis gole engel olamadı ve Real Madrid bu heyecan dolu finali 2-1 kazanmayı bildi.

Tarih 20 Nisan 2011, Real Madrid ve FC Barcelona bir kez daha Kral Kupası Finalinde karşı karşıya geldi. Maç uzatmaya gitmiştek sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve bu muazzam kafa golüyle kupayı beyazlara getirdi.

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