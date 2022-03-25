Ekvador ve Uruguay 2022 Dünya Kupası biletini kaptı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador 2022 Katar bileti almayı başardı.
Sahasında Peru'yu 1-0'la geçen Uruguay'ın yanı sıra Paraguay'a sahasında 3-1 kaybeden Ekvador, Güney Amerika elemelerinin bitmesine 1 maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
25'er puana yükselerek son maç öncesi 5. sıradaki Peru'ya 4 puan fark atan Ekvador ve Uruguay böylelikle Katar'da boy göstermeyi garantilemiş oldu.
Öte yandan Peru karşısında Galatasaraylı Muslera yedek soyunurken Paraguay karşısında Fenerbahçeli Enner Valencia ise ilk 11'de maça çıkıp 58 dakika görev yaptı.
Sahasında Peru'yu 1-0'la geçen Uruguay'ın yanı sıra Paraguay'a sahasında 3-1 kaybeden Ekvador, Güney Amerika elemelerinin bitmesine 1 maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
25'er puana yükselerek son maç öncesi 5. sıradaki Peru'ya 4 puan fark atan Ekvador ve Uruguay böylelikle Katar'da boy göstermeyi garantilemiş oldu.
Öte yandan Peru karşısında Galatasaraylı Muslera yedek soyunurken Paraguay karşısında Fenerbahçeli Enner Valencia ise ilk 11'de maça çıkıp 58 dakika görev yaptı.
🌎2022 Dünya Kupası bileti alacak olan 32 takımdan 19'u belli oldu
🇶🇦Katar
🇩🇪Almanya
🏴İngiltere
🇸🇦Suudi Arabistan
🇦🇷Arjantin
🇧🇪Belçika
🇧🇷Brezilya
🇰🇷Güney Kore
🇭🇷Hırvatistan
🇩🇰Danimarka
🇪🇨Ekvator
🇪🇸İspanya
🇫🇷Fransa
🇮🇷İran
🇯🇵Japonya
🇳🇱Hollanda
🇷🇸Sırbistan
🇨🇭İsveç
🇺🇾Uruguay pic.twitter.com/3cI6ZPvGL4
— Sporx (@sporx) March 25, 2022