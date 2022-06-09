Ekvador'un Dünya Kupası'na gidişi tehlikeye girdi

Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğu resmen belgelendi ve Ekvador'un Dünya Kupası'na gidişi tehlikeye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ekvador'un Dünya Kupası'na gidişi tehlikeye girdi
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09 Haziran 2022 01:56
Ekvator Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TV Azteca'nın haberine göre Şili Federasyonu'nun avukatı Eduardo Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byrın Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeyi FIFA'ya sundu. Ortaya çıkan kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğu resmen belgelenmiş oldu.

FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

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