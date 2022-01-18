Ekuban, Süper Lig'e dönüyor

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Caleb Ekuban için Genoa'yla anlaşma tamam. 27 yaşındaki forvet, Konyaspor'a 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ekuban, Süper Lig'e dönüyor
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18 Ocak 2022 09:45
Konyaspor ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Caleb Ekuban'ın peşinde olan yeşil-beyazlılar, bu transferi noktalamaya çok yakın.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 27 yaşındaki Ganalı forvetin kulübü Genoa'yla el sıkışıldı. Ekuban'ın da Konyaspor'un teklifine olumlu baktığı ve imzaların kısa sürede atılacağı öğrenildi.

OPSİYON OLACAK

Ekuban için ücret ödenmeyecek. 1.5 yıllık kiralık anlaşmaya imza atması beklenen tecrübeli oyuncu, sözleşmesinin sonuna kadar 1.5 milyon euro kazanacak. Sözleşmede 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alacak.

Öte yandan Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncusu Ahmet Çalık'ı Adana Demir maçında anacak. Anısına 10 bin atkı da taraftara dağıtılacak.

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