Ekuban: 'Ronaldo'yu çok izledim, onun gibi sevindim'

Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



Erzurumspor karşısında iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Ekuban, " Herkesi tebrik etmek gerekir, bu galibiyet için çok önemli fedakarlıklar yaptık. Herkes koştu, herkes mücadele etti ve varını yoğunu verdi. Takım savunmasında başarılıydık, bundan sonraski süreçte de hem hücumda hem de savunmada bu şekilde devam etmek zorundayız" dedi.



Gol sevincini Cristiano Ronaldo gibi yapması hakkında da konuşan Ekuban, "Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Cristiano Ronaldo'yu çok fazla izleyip, çok fazla gol sevincine tanıklık edince çok sevinince de haliylen Ronaldo'nun sevincini yaptım" şeklinde konuştu.



