Ekuban'ın tercihi memleketi İtalya

Trabzonspor'un Ganalı hücumcusu Caleb Ekuban'ın bordo mavili takımdan ayrılması için doğru teklif beklenirken 27 yaşındaki oyuncunun doğum yeri olan İtalya'yı tercih etmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ekuban'ın tercihi memleketi İtalya
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08 Mayıs 2021 08:45
Trabzonspor'un gözde isimlerinden Caleb Ekuban'ın adı Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle birlikte anılıyor.

Son olarak Sampdoria ve St. Etienne'in ilgisi olduğu bilinen Ekuban'ın bazı İskoç kulüpleri tarafından da takip edildiği belirtiliyor. Trabzonspor'dan ayrılmak için acele etmeyen ve bordo mavili kulübün doğru teklifi aradığı bilinen Ekuban için talep edilen bonservis bedelinin ise 6-7 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Ekuban'ın tercihinin ise doğum yeri İtalya olması nedeniyle Serie A takımları olduğu konuşuluyor.

2019'da geldiği Trabzonspor'a önce 200 bin euroya kiralanan Ekuban, daha sonra 1 milyon euro karşılığında Leeds United'dan bonservisi ile birlikte transfer edilmişti.



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