Ekuban'ın tercihi memleketi İtalya

Trabzonspor'un gözde isimlerinden Caleb Ekuban'ın adı Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle birlikte anılıyor.



Son olarak Sampdoria ve St. Etienne'in ilgisi olduğu bilinen Ekuban'ın bazı İskoç kulüpleri tarafından da takip edildiği belirtiliyor. Trabzonspor'dan ayrılmak için acele etmeyen ve bordo mavili kulübün doğru teklifi aradığı bilinen Ekuban için talep edilen bonservis bedelinin ise 6-7 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.



Ekuban'ın tercihinin ise doğum yeri İtalya olması nedeniyle Serie A takımları olduğu konuşuluyor.



2019'da geldiği Trabzonspor'a önce 200 bin euroya kiralanan Ekuban, daha sonra 1 milyon euro karşılığında Leeds United'dan bonservisi ile birlikte transfer edilmişti.



