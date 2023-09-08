Ekuban'ın hayali Trabzonspor

Süper Lig ekiplerinden kendisine yapılan teklifleri kabul etmeyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Ekuban, yeniden Bordo-Mavili ekibin formasını sırtına geçirmek istiyor.
2 TAKIMI REDDETTİ
Çaykur Rizespor'dan aldığı teklifi geri çeviren Ekuban, 1 yıl daha Genoa forması giyecek. Yıldız oyuncunun, Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik olarak Trabzonspor'da oynamak istediğini menajerine ilettiği belirtildi.
Ekuban ile Konyaspor da ilgilenmiş, ancak oyuncu bu teklifi de kabul etmemişti.
103 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor formasıyla 3 sezonda 103 resmi maça çıkan Caleb Ekuban bu karşılaşmalarda 29 gol, 18 asistlik katkı sağlamıştı.
2 TAKIMI REDDETTİ
Çaykur Rizespor'dan aldığı teklifi geri çeviren Ekuban, 1 yıl daha Genoa forması giyecek. Yıldız oyuncunun, Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik olarak Trabzonspor'da oynamak istediğini menajerine ilettiği belirtildi.
Ekuban ile Konyaspor da ilgilenmiş, ancak oyuncu bu teklifi de kabul etmemişti.
103 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor formasıyla 3 sezonda 103 resmi maça çıkan Caleb Ekuban bu karşılaşmalarda 29 gol, 18 asistlik katkı sağlamıştı.