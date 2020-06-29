Ekuban, Galatasaray maçına yüzde 80

Trabzonspor'da Ekuban sevinci yaşanıyor. Ganalı futbolcu Galatasaray maçında yüksek ihtimal oynayabileceği ortaya çıktı

Ekuban, Galatasaray maçına yüzde 80
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29 Haziran 2020 12:49
Trabzonspor'un hücumdaki en büyük güçlerinden Caleb Ekuban son anda sakatlanınca Ankaragücü karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Ganalı oyuncunun MR'ında birinci derecede yırtık tespit edilmişti. 1 ila 3 hafta forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti seferber oldu. Ganalı futbolcu Galatasaray maçında oynayabilecek duruma geleceği belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın oynama ihtimalinin zor olduğunu ifade etmişti ancak yüzde 80 forma giymeye yakın olduğu kaydedildi.



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