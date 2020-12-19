Ekuban: 'Elimden gelenin en iyisini yapıyorum'

Trabzonspor'un Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.



Attığı penaltı golü sorulan Ekuban, "Anlarla alakalı bir durum. Tanrıya şükürler olsun benim zamanım ve golleri ben atıyorum. Bir hücum oyuncusu olarak bunu yapmak gerekiyor. Şu an benim zamanım ama sonraki maçlarda takım arkadaşlarım da yapabilir. Sahanın içinde oynadığım sürece iyiyim. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nerede oynarsa oynayayım takıma yardımcı olmak benim tek hedefim." dedi.



