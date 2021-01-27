Ekuban: "Daha da iyi olmayı umuyoruz"

Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Başakşehir'i yenip Süper Kupa'ya uzandıkları maç sonrası açıklama yaptı.

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Ekuban: 'Daha da iyi olmayı umuyoruz'
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27 Ocak 2021 23:47
Trabzonspor'un Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü maçta galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, karşılaşma sonrası konuştu.

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Ekuban, "Bizim için önemli bir galibiyetti, kupa getiren bir maçtı. Zor bir başlangıç yaptık, kolay olmadı. Bu kupayı kesinlikle hak ettik, maçta her şey istediğimiz gibi gitti. Bugün önemli olan takımımızın kazanması ve kupayı kaldırmasıydı, gelecekte daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.

Ekuban Başakşehir karşısında 85. dakikada galibiyeti getiren isim olmuştu.



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