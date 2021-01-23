Ekuban: "Bu galibiyet Abdülkadir için"

Trabzonspor'un golcüsü Caleb Ekuban, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ekuban: 'Bu galibiyet Abdülkadir için'
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23 Ocak 2021 18:15
Trabzonspor'un golcüsü Caleb Ekuban, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Golleri Abdülkadir Ömür'e adayan Ekuban, "Bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum, bu aldığımız galibiyet ve attığımız golleri Abdülkadir Ömür'e adıyoruz. Geri döndüğünde iyi yerde olması için mücadele ediyoruz. Ne olursa olsun onun yanındayız, bu mesajı vermek istedik. 10 numaralı oyuncumuz Abdülkadir Ömür için hareket yaptım, onu kalbimizde taşıyoruz." dedi.

İlk yarıda iyi olduklarını vurgulayan Ekuban, "2. yarıda çok iyi değildik ancak savunmamız sağlam durdu. Galibiyeti ve 3 puanı almayı bildik" ifadelerini kullandı.



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