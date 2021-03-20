Ekuban bir döndü, pir döndü; Trabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı!

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasındaağırladı.Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka,'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. ve 28. dakikada30. dakikadaattı. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdankaydetti.Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu.Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.Bordo - mavililerin santrfor oyuncusu Djaniny, 58. dakikada sarı kart görerek milli ara sonrası oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman 38. dakikada, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 87. dakikada hakeme itirazdan sarı kart gördü.Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. Kulüp resmi twitter hesabından, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme'yi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir, sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı.Kulüp doktoru Hakan Çelik, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz, ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." açıklamasında bulundu.Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile eski milli oyuncu Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-133. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.