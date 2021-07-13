Trabzonspor'da Caleb Ekuban henüz kampa katılmış değil...



İtalya'daki vergi problemini çözemediği için hala takımın idmanlarına katılamayan Caleb Ekuban, yönetimden ya bu paranın ödenmesini ya da bonservisini istemişti. Bordomavili idareciler ise Ekuban'ın vergi işlerine karışmayacaklarını duyurmuştu.



6 MİLYON EURO İSTENİYOR



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Ganalı futbolcunun menajerinin İtalya'dan resmi teklif getirmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.



Yönetim 6 milyon euro gibi bir rakama onu elden çıkarmaya hazır...



103 MAÇTA 29 GOL 18 ASİST



Trabzonspor'un 2018 yazında 200 bin euro'ya kiralayıp, 2019 yazında 1 milyon euro'ya bonservisini aldığı 27 yaşındaki Caleb Ekuban, bordo mavili formayla çıktığı 103 maçta 29 gol atıp 18 asist yaptı.



