Ekstrem sporcuları Erzurum'da 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atladı

Ekstrem sporcularının, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayışları nefes kesti.



Kent merkezine 87 kilometre mesafede bulunan ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçe, ekstrem sporcularını ağırladı.



Muğla Fethiye'den ilçeye gelen Babadağ Teleferik Genel Müdürü ve ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ile ekibi, buradaki 230 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıktı.



Metrelerce yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktıktan sonra açtıkları paraşütle yere güvenle iniş yapan sporcuların atlayışları nefesleri kesti.



Cengiz Koçak, AA muhabirine, ilçeye ilk olarak 2016'da geldiğini ve çok etkilendiğini söyledi.



- "Bölgeyi gören sporcular çok etkilendi"



Dünyadaki birçok atlayış noktasında bulunduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:



"Burayı gördüğümde, gördüğüm şeyin gerçek olup olmadığını birkaç gün düşündüm çünkü dünyada birçok ülkeyi görüp, atlayıp birçok şeyi tecrübe etmiş biri olarak Türkiye'de böyle bir yerin olması beni heyecanlandırmıştı. Daha önce 3 atlayış noktası belirledim ve bunu 'Dünya Base Jump' haritasına işledim. Daha sonra dünyadaki arkadaşlarım burayı gördü. Buranın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyorum. İddialı olduğum için 2018'de 15 kişilik ekiple buraya tekrar geldim. Onların gelmesiyle atlayış noktaları 15'e çıktı. Onlar da burayı görünce çok etkilendi. Ferdi Toy Türkiye'nin önemli yamaç paraşütü pilotu, o da burada 6 tane yamaç paraşütü kalkış alanı tespit etti. Biz burada kulüplere kurslar verdik, kendilerini burada geliştirdiler."



Tortum Gölü'nün de bu sporu yapmak için önemli bir yer olduğunu belirten Koçak, "Tortum Gölü üzerinden kalktığımız zaman 800 metre rakımda bir gölün üzerinde uçuş destinasyonu gibi bir şey ortaya çıktı. Bu sporu bilenler için akıl almaz bir şey çünkü dünyanın en önemli uçuş merkezi Ölüdeniz ki oranın bu kadar ünlü olmasının sebebi dağdan kalktıktan sonra su üstünde 1200,1300 metrelerde olmak ve akrobasi hareketlerini deneme şansının olması. Aynısını burada yapmak mümkün çünkü 800 metrede akrobasi hareketleri yapabilirsiniz. Bunu Ferdi yaptı." diye konuştu.



- "Burada her gün atlayış yapma ihtimali var"



Koçak, 3 yıl sonra yeni sporculara bölgeyi göstermek istediğini vurgulayarak, "Şu an kış ayındayız ve şelaleler buz tutmuş halde. Avrupa ve dünyada bu sporun yapıldığı yerlerde kimse atlayış yapamıyor. Kış olmasına rağmen burası Erzurum gibi bir yerde bambaşka bir nokta ve kışın buradan atlayış yapabiliyoruz. Bu yüzden 3 yıl önce buraya geldim ve 1,5 yıl yaşadım. Buranın 365 gününü biliyorum. Burada her gün atlayış yapma ihtimali var. O yüzden buranın yazı kışı yok. 12 ay ekstrem sporcularının sporlarını geliştirip proje üretmeleri için kusursuz bir yer." dedi.



Ekstrem sporcusu Oğulcan Geldikaya, 9 yıldır hava sporlarıyla ilgilendiğini, ilk kez Erzurum Uzundere'ye geldiğini söyleyerek, "Cengiz abilerin videolarını izledim ve merak ediyordum. Birlikte gelmek için bayağı bekledim. Burası gerçekten bizim için oyun alanı. Anlatılıyordu ama bu kadarını beklemiyordum. Manzarası çok büyüleyici. Ben Ölüdeniz'de hızlı paraşütle uçuyorum burada da o paraşütle uçuş yapmak istiyorum çünkü çok fazla kalkış alanı var." ifadelerini kullandı.



Sporculardan Mert Güngörmüş ise bölgede ilk kez yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını ve tekrar gelmek istediğini anlattı.