Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
SİVASSPOR'DA KİMLER BU HAFTA YOK?
Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.
SİVASSPOR'DA KİMLER BU HAFTA YOK?
Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.
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