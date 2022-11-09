Eksik oynamak Fenerbahçe'ye engel değil

Jorge Jesus yönetiminde Avrupa'da ve Türkiye'de fırtına gibi esen Fenerbahçe, hiçbir koşulda maçı bırakmayan oyun anlayışıyla taraftarlarının kalbini fethetmeye devam ediyor. Önceki gün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında Michy Batshuayi'nin 48. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalan sarı lacivertli takım, buna rağmen galibiyet odaklı taktiğinden vazgeçmedi; 1-0 öne geçtikten sonra bile skoru korumak yerine sürekli gol aradı. Bir kişi eksik olmalarına rağmen maçın tamamında toplam 108.3 kilometre koşan Fenerbahçeli futbolcuların takdir toplayan bir başka özelliği, oyun disiplininden hiç kopmamalarıydı.



SIRADAKİ HEDEF GİRESUNSPOR



Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmada 35 gol atarak en skorer takım olan ve maç başı 2.91 ortalamaya ulaşan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 12 golle de Medipol Başakşehir (8), Arabam.com Konyaspor (8) ve Galatasaray'dan (10) sonra en az gol yiyen ekip. Sarı lacivertli takım ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 24 maçta 59 kez (ortalama 2.45) fileleri havalandırarak, golcü özelliğini tüm kulvarlarda sürdürmüş oldu. Halen en yakın takipçilerinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de ilk hedef; 12 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçını da kazanıp Dünya Kupası arasına kayıpsız girmek.





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