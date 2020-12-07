Kayseri mücadelesinde rakip kaleye 27 şut gönderen Cimbom, üç mücadelede 20 şut ve 2.66'lık gol ortalaması yakaladı, kalesinde ise sadece bir gol gördü.



Galatasaray kritik süreci verimli geçirdi. Kayseri maçı öncesi Galatasaray'ın tam tamına 10 as oyuncusu ya sakattı ya da Covid-19 testi pozitifti. Sarı-kırmızılılar kadro bile kurmakta zorlanırken, karamsar bir tablo vardı. Ama Cimbom, Kayseri karşısında berabere kalmasına rağmen rakip kaleye tam 27 şut yolladı ve iyi futboluyla göz doldurdu. Daha sonrasında da aynı kadro önce Rize deplasmanında daha sonrada evinde Hatay'ı farklı yenmenin mutluluğunu yaşadı. Son üç maçta ortalama 20 şut ve 2.66'lık gol ortalaması yakalanırken kalede görülen gol sayısı ise sadece birdi



Hazırlıksız yakalanmadı



Bu kadar önemli eksiğe rağmen gelen başarının ardında ise ince ayrıntılar vardı. Fatih Terim sezon başından beri yakından ilgilendiği Oğulcan, Kerem, Ali Yavuz Kol ve Emre Taşdemir gibi oyuncularını tam hazır olmadan kullanmadı. Zamanı geldiğinde, eleştirilip futbolları geriye gitmeyeceği zamanı sabırla bekledi ve doğru anda onları kullandı ve Kayseri maçından sonra da onlarda ısrarcı oldu. Feghouli'yi kötü senaryo için daha önceden de antrenmanlarda zaman zaman oynattığı oyun kurucu mevkiine çekip, Belhanda'nın yokluğuna hazırlıksız yakalanmadı.



Eksik gideriyorlar



Milli arada hastalanan Arda, Babel, Okan ve Belhanda'nın hafta içinde yapılan son testleri negatif çıkması herkesi sevindirmiş ve yıldız oyuncular idmanlara başlamışlardı. Ancak tam 14 gün süren karantinada hiç çalışmadıkları için eksikleri olan oyunculara sağlık ve kondisyon ekipleri özel bir program hazırladı. Bu isimler ekstra idmanlarla açık kapatacaklar.





