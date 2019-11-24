Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Suspendisse in est ante in. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. A diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula. In dictum non consectetur a erat. Senectus et netus et malesuada fames ac. Convallis aenean et tortor at risus viverra. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Eu augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna. Est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Arcu dictum varius duis at consectetur. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros.



Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Dui ut ornare lectus sit amet est placerat. Aliquam ultrices sagittis orci a. Nibh cras pulvinar mattis nunc sed. Risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas. Sit amet mattis vulputate enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed. Urna porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum. Malesuada fames ac turpis egestas integer. Sociis natoque penatibus et magnis dis. Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Erat nam at lectus urna duis convallis. Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non blandit massa enim. Sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Morbi non arcu risus quis varius quam quisque. Nibh venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis. Tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed. A arcu cursus vitae congue mauris.



Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Euismod elementum nisi quis eleifend. Dui sapien eget mi proin. Morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus. Varius quam quisque id diam vel quam elementum. Duis at consectetur lorem donec. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. Sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum. Tellus id interdum velit laoreet. Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus vestibulum. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis. Enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est.



Nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Felis eget nunc lobortis mattis. Lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Justo donec enim diam vulputate. Lectus proin nibh nisl condimentum id. Sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum. Sapien faucibus et molestie ac feugiat sed. Platea dictumst vestibulum rhoncus est. Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor. Enim eu turpis egestas pretium aenean. Auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend mi. Et odio pellentesque diam volutpat commodo. Consectetur purus ut faucibus pulvinar. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut etiam. Pellentesque nec nam aliquam sem et. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo.



Dui nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae. Facilisis leo vel fringilla est ullamcorper eget. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis. Volutpat est velit egestas dui id ornare. Et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Donec ac odio tempor orci. Convallis posuere morbi leo urna molestie at. Nam at lectus urna duis convallis. Iaculis nunc sed augue lacus. Ac turpis egestas integer eget aliquet. Pellentesque elit eget gravida cum. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas congue. Quis commodo odio aenean sed adipiscing. Tincidunt nunc pulvinar sapien et.

Süper Lig'de 12. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 45+9. dakikada kullandığı bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ise 39. dakikada Arturo Mina ile bulduğu gol, öncesinde kaleci Altay Bayındır'a faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı.Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 19, Fenerbahçe ise 21 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe ile deplasmanda oynayacak.Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11'i ile sürdü. Fenerbahçe'de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu. Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı. Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor gol düşüncesiyle hızlı başladı. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor'un baskı kurduğu anlarda yarı sahasında çok adamla kalarak pozisyon vermemeye çalıştı. Maçın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar bulurken, tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.Yeni Malatyaspor'da 11. dakikada Guilherme orta sahadan altığı topla Fenerbahçe ceza sahasıan girdi. Ancak müsait durumda şutunu çeken Guilherme topu dışarı gönderdi. Mücadelenin 12. dakikasında ise Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Alper Potuk uzak köşeye yerden sert vurdu ancak kaleci Farnolle soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi. Maçın 30. dakikasında Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Victor Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta oldukça tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Maçın 39. dakikasında Guilherme'nin kullandığı kornerde Adis Jahovic'in vuruşu esnasında topu kontrol etmek isteyen Altay Bayındır meşin yuvarlağı elinden kaçırdı, Yeni Malatyasporlu futbolcular topu ağlara gönderse de hakem Mete Kalkavan, Altay'ın pozisyonunda faul tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı.Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Ancak Emre Belörzoğlu penaltı vuruşunda kaleci Farnolle'yi geçemedi.Maçın 59. dakikasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor kalesinde önemli bir fısat yakaladı. Sağ kanattan Mauiricio Isla topu yerden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte müsait durumda olan Tolga Ciğerci şutunu çekti ama savunma yatarak tehlikeyi önledi. Boşta kalan topa Hasan Ali Kaldırım vurdu ama kaleci Farnolle gole izin vermedi.Oyunda gol gelmemesinin ardından Yeni Malatyaspor'da yorulan Adis Jahovic ve Guilherme oyundan alındı. İki ismin yerine Mitchell Donald ve Moryke Fofana girdi. Fenerbahçe'de Alper Potuk, Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu yerlerini Garry Rodrigues, Jailson ve Tolgay Arslan'a bıraktı. Özellikle Garry Rodrigues, yorulan Yeni Malatyaspor savunması karşısında süratiyle etkili olmasına rağmen sonucu değiştiremedi. Çalan son düdükle birlikte puanlar paylaşıldı.4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı.30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.45+9'da Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.Yeni MalatyaMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkFarnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), JahovicAltay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), MosesDk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)