Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?

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Ekşi Sözlük için tekrar erişim engeli kararı alındı. BTK, erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etmişti. Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Burut, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurmuştu, mahkeme itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. Kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken BTK'nın sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.