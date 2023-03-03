Haber Tarihi: 03 Mart 2023 13:05 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 13:05

Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?

Bir süredir erişim engeli haberleriyle gündemde olan Ekşi Sözlük ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Ekşi Sözlük'e getirdiği erişim engeli kararına itiraz edilmiş, 2 Mart'ta alınan karar ile erişim yasağı kararı kaldırılmıştı. Yeni alınan kararla Ekşi Sözlük'e erişim engellendi. Peki, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?

Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?
Abone Ol
Ekşi Sözlük için tekrar erişim engeli kararı alındı. BTK, erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etmişti. Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Burut, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurmuştu, mahkeme itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. Kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken BTK'nın sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den ceza alan taraftarlar için açıklama Fenerbahçe Fenerbahçe'den ceza alan taraftarlar için açıklama
Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2023 Gündem Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatıyor? 2023
Redmond'un aklı Premier Lig'de Türkiye Transferler Redmond'un aklı Premier Lig'de
Beşiktaş'ta Şenol Güneş biletini kesti! 'Disiplinsiz ve verimsiz' Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Şenol Güneş biletini kesti! "Disiplinsiz ve verimsiz"
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kimdir? Bornova Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Gündem Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kimdir? Bornova Belediye Başkanı kim, hangi partiden?
Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı? Gündem Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?
Ahmet Nur Çebi: 'Kutlama yapmayacağız' Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: "Kutlama yapmayacağız"
Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı Fenerbahçe Kayserispor - Fenerbahçe maçı için ikinci kez yasak kararı
Kerem Aktürkoğlu için Milan iddiası! Türkiye Transferler Kerem Aktürkoğlu için Milan iddiası!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Andrey Santos eski kulübüne döndü
2
iddaa'da şampiyonluk oranları değişti!
3
Galatasaray'dan Belotti hamlesi!
4
Maxim ve Markovic'e sürpriz talip
5
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu!
6
Galatasaray istiyordu, fiyatı artıyor!
7
Ancelotti: "Yine böyle oynarsak finale kalırız"

SON HABERLER

yukarı ok