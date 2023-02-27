Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 14:34

Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?

Sosyal medyanın en çok ziyaret edilen ve kullanıcıların yorumlarıyla gündem belirleyen siteleri arasında yer alan Ekşi Sözlük, iki gün önce erişim sorunu nedeniyle gündemde bulunuyor. İşte Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 binden fazla kullanıcısı olan Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?

Ekşi Sözlük açıldı mı? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?
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Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük ivedilikle bir açıklama yapmıştı. Açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.." denilmişti
EKŞİ SÖZLÜK AÇILDI MI?

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.
Kullanıcılar siteye giremezken BTK'nın sorgu sayfasında ise "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?

Engel kararına ilişkin açıklamada bulunan Ekşi Sözlük, söz konusu karara karşı tüm hukuki süreçlere başvurulacağını duyurdu.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"BTK ile konuyla ilgili görüşme sağlayabildik ve ayrıca karar numarasını daha önce sizlerle paylaştığımız sulh ceza hakimliği kararını da elden tebliğ aldık. Alınan karar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile 5651 sayılı kanunun 8/a maddesi uyarınca verilmiş olup; herhangi bir içerik bu karara dayanak gösterilmemiştir.

"DEVLET KURUMLARI HAKKINDA GERÇEK OLMAYAN BİLGİLER"

Sitemizin tamamının engellenmesine gerekçe olarak, Ekşi Sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, her ne kadar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları Ekşi Sözlük yönetimi tarafından yerine getirilse de bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığından bahisle kamu düzeninin etkilendiği, özellikle deprem sonrasında askeriye ve devlet kurumları hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunun tespiti ile site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetiminin sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların ekşi sözlük yönetimi tarafından engellenmediği hususları gösterilmiştir.

"OKUYUCULARIMIZLA AYNI HASSASİYETLERE SAHİBİZ"

Gerekçede de işaret edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi bir internet sitesi olarak mahkeme kararlarını uyguluyor ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerimizi hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bununla birlikte son olarak yaşanılan felaket gibi toplumsal olaylarda moderasyon etkinliğimizi en üst kapasitede kullanıyoruz. Tıpkı GSM operatörlerinin yığılma nedeniyle çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına benzer şekilde, bu gibi olaylarda içeriklerin normalden çok daha hızlı artması nedeniyle müdahale hızı yavaşlayabiliyor. Bu yığılmaların önüne geçmek için çalışmalarımız olacak. Ancak, herkesin kabul edeceği üzere bu durumlarda dahi müdahale hızımız karşılaştırılabileceğimiz her türlü sosyal medya platformundan daha hızlı, kullanıcılarımız ve okuyucularımızla aynı hassasiyetlere sahibiz.

"HER ZAMAN ÇOK SESLİLİĞİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu gibi büyük olaylarda sorumluluğumuzu yalnızca kanunun sınırladığı çerçevede görmüyoruz, insani olarak da hızlı bir biçimde aksiyon alma gayreti gösteriyoruz. Her ne kadar, yer sağlayıcı olarak kanunun tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk sınırlı olsa da, toplumda infiale yol açacak içerikler konusunda hassasiyet gösteriyor, bu türden başlık ve içeriklere müdahalede bulunuyoruz. Müdahalelerimizde herhangi bir kesimi, düşünceyi yahut kişiyi ayırmıyor her zaman çok sesliliği korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar bu çaba günümüzde herhangi bir kesimi mutlu etmiyor olsa da, amacımız birilerini mutlu etmekten ziyade toplumsal hafıza kaydının her kesimden insanın düşüncesini aktarması yoluyla tutulması.


Karara karşı tüm hukuki süreçleri başvuracağız. Herhangi bir gelişme olması halinde sizlerle paylaşacağız. Bu ana kadar gösteriniz tüm Destek için teşekkür ederiz."
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