Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Hakkari'de belediye reisi olan Aziz Özay'ın meyve bahçeleri ve ekşi elmaları tüm şehir halkının dilindedir. Bu bahçeleri dolduran üç güzel kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'de kasabalının eliyle gösterdiği kızlardır. Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde çekildi.
Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yürüttüğü Ekşi Elmalar filminin yapımcısı ise Necati Akpınar'dır. 28 Ekim 2016 tarihinde vizyona giren filmi Almanya'da da seyirciyle buluştu. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı'nın bulunduğu Ekşi Elmalar filmi hakkında ayrıntılı bilgiler...
EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan'ın can verdiği Aziz Özay'ın, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamının tüm gerçekliği ile anlatıldığı Ekşi Elmalar filminin oyuncuları:
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın şehirde meşhur olan iki özelliği vardır. Bunlardan biri görenlerin imrenerek göz süzdüğü meyve bahçeleri ve diğeri de birbirinden güzel üç kızıdır. Aziz Reis'in herkesten sakındığı kızları kasaba merkezine uğramaz, insan içine çıkmazlar. Bu kızların güzelliği dillere destan olmuş ve taliplileri de çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya kadar uzanır.