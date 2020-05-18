Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yürüttüğü Ekşi Elmalar filminin yapımcısı ise Necati Akpınar'dır. 28 Ekim 2016 tarihinde vizyona giren filmi Almanya'da da seyirciyle buluştu. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı'nın bulunduğu Ekşi Elmalar filmi hakkında ayrıntılı bilgiler...Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.Yılmaz Erdoğan'ın can verdiği Aziz Özay'ın, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamının tüm gerçekliği ile anlatıldığı Ekşi Elmalar filminin oyuncuları:Yılmaz Erdoğan - Aziz ÖzayFarah Zeynep Abdullah - Muazzez ÖzaySongül Öden - Türkan ÖzayŞükran Ovalı - Safiye ÖzayŞükrü Özyıldız - ÖzgürFatih Artman - HatipErsin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)Caner Cindoruk - ServetCezmi BaskınDevrim Yakut - Ayda ÖzayKıvanç Baran - Arslan CevdetSert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın şehirde meşhur olan iki özelliği vardır. Bunlardan biri görenlerin imrenerek göz süzdüğü meyve bahçeleri ve diğeri de birbirinden güzel üç kızıdır. Aziz Reis'in herkesten sakındığı kızları kasaba merkezine uğramaz, insan içine çıkmazlar. Bu kızların güzelliği dillere destan olmuş ve taliplileri de çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya kadar uzanır.