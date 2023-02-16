Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile elde ettikleri Euroleague şampiyonluğunda kullanılan topu, depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
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16 Şubat 2023 14:14
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray'ın başında FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı maçın topunu depremzedeler için bağışladı.

Galatasaray Kulübünün Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.

Ekrem Memnun da 13 Nisan 2014'te Fenerbahçe ile karşılaştıkları ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıkları maçın topunu açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe teslim etti. 





 

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