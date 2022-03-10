Ekrem Memnun: 'Kazandık ama çok mutlu değilim'

Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'u 74-71 yenmelerine rağmen mutlu olmadığını söyledi.



Memnun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın 15. dakikasından sonra düşüş yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "Kazandık ama çok mutlu değilim. Oyuncularla her maça agresif bir şekilde başlamamız gerektiğini konuşuyoruz. En az 10 maçtır aynı şey oluyor. Her maç çift haneli farkları koruyamıyoruz. Yumuşak kalıyoruz, oyun içinde panik oluyoruz. İsrail'de de aynı şey oldu. Aynı şey Gaziantep maçında da oldu. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. İlk 15 dakika için çok mutluyum ama geri kalan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim." diye konuştu.



Tecrübesiz bir takım gibi oynadıklarını aktaran Memnun, "Genç takım gibi oynadık, sertliğimizi kaybettik. Daha profesyonel olmamız ve bu seviyede daha fazla mental disipline sahip olmamız gerekiyor. Holon, çok iyi bir takım ve akıllı oyuncuları var. İyi bir yolda gidiyorlar. İkili averajı elde edemediğimiz için mutlu değilim ama hala yarıştayız. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Galibiyet için mutluyum ama son 20 dakikadan memnun değilim." ifadelerini kullandı.



Ekrem Memnun, İsrail temsilcisi karşısında kenardan skor katkısı alamamalarıyla ilgili, "Bu, bugüne özel bir durumdu. Bu, olabilir. Sonunda kenardan gelenin değil bizim kaç sayı attığımız önemli. Diğer taraftan herkesin oyununu ilerletmesi lazım. Bunu tamir edeceğiz. Herkesin zihinsel olarak iyi hazırlanıp oyunun içinde olması lazım. Çok tecrübeli ve güvendiğimiz yerli oyuncularımız var. Bugün istediğimiz katkıyı alamadık ama mutlaka alacağız." değerlendirmesini yaptı.



Kaydettiği 24 sayıyla maçın en skoreri olan sarı-kırmızılı basketbolcu Kerry Blackshear ise "Sadece 2 gün önce sert bir maçta karşılaşmıştık. İyi bir enerjiyle geri döndük ve galip geldik. Bunun için mutluyum." diye konuştu.





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