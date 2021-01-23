Ekrem Memnun: "Hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık"

Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun, Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ekrem Memnun: 'Hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 17:40
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş Icrypex maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hücumda istediklerini yapamadıklarını dile getiren Memnun, "Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Defansı belli bölümlerde iyi yaptık; ancak Beşiktaş çok yüzdeli attı. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim gelişmemiz gereken, takım olma konusunda, beraber oynama konusunda almamız gereken çok yol var. Bununla ilgili çalışacağız ve önümüzdeki maça bakacağız." şeklinde konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için