Ekrem Memnun: 'Hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş Icrypex maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hücumda istediklerini yapamadıklarını dile getiren Memnun, "Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Defansı belli bölümlerde iyi yaptık; ancak Beşiktaş çok yüzdeli attı. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim gelişmemiz gereken, takım olma konusunda, beraber oynama konusunda almamız gereken çok yol var. Bununla ilgili çalışacağız ve önümüzdeki maça bakacağız." şeklinde konuştu.



