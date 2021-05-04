Ekrem Memnun: 'Galatasaray'a yakışmayan bir sezon geçti'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 104-79 mağlup oldukları müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.



Ekrem Memnun, "Galatasaray Basketbolun kültürüne hiçbir şekilde yakışmayan bir sezonu bitirmiş olduk. Galatasaray'ın bir daha hiçbir zaman böyle günler yaşamayacağına eminim. Bu maç özelinde de bir sakatlık olmadan, iki taraf için de bir formalite maçı olarak oynandı. Sonunda bir şekilde istediğimizi aldık. Başkanımız Mustafa Cengiz'e, bütün oyunculara, çalıştığımız tüm ekibe, staffa, yöneticilere, bize destek olan yönetim kurulu üyelerine ve herkese teşekkür ediyoruz. Bu sezonu böyle bitirmiş olduk." ifadelerini kullandı.



