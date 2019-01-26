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Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir mesajı!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla Şanlıurfaspor'a yardım isteyen bir vatandaş arasında ilginç bir an yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir mesajı!
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26 Ocak 2019 12:25
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında ilginç bir an yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir dönercide çalışanlardan birinin "Başkanım eğer Şanlıurfaspor'a yardım ederseniz oyum sizin." sözlerine "Şanlıurfaspor'a olur yardım ederiz ama Başakşehir'e olmaz." cevabını verdi.

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