Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk Havaliman önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, birçok boş ve kapalı alanı bulunan Atatürk Havalimanı'nın corona virüs ile mücadele kapsamında geçici hastaneye dönüştürülmesini istedi."Bu vesileyle hava - kara ve metro ile ulaşılabilecek en merkezi noktada bulunan ve pek çok boş ve kapalı mekana sahip olan Atatürk havalimanının hızla corona virüs ile mücadele için bir geçici hastaneye dönüştürülmesi kesinlikle düşünülmelidir."Sağlık personelinin dinlenebilmesi için sisteme entegre edilecek otel ve yurtların maliyetinin üstlenilmesi, vatandaşın doğalgaz faturalarını erteleyebilmesi için BOTAŞ ödemelerinin ertelemesi sağlanmalıdır. Su faturalarının ertelenebilmesi için enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır. Yakıtlar için ÖTV muafiyeti getirilmelidir.""Evde kalma süresine bağlı olarak artan çöplerin, tıbbi atıkların ve dezenfeksiyon maliyetlerinin karşılanması için sübvansiyon sağlanmalı ve vergi teşviki getirilmelidir. Belediyelerin birikmiş devreden KDV alacaklarının diğer vergilerden mahsup edilmesi veya belediyelere ödenmesi sağlanmalıdır.""Bu günleri zorunlu bir kapanma dönemi olarak, bir mahkumiyet dönemi olarak görmeyeceğiz. Aile bağlarımızı güçlendirmek ve birbirimizi daha çok anlayabilmek için altın bir fırsat olarak göreceğiz".