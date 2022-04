Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 10 Nisan'da yapılan seçimde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu.Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyarette İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Sözcüsü Murat Ongun eşlik etti.Dündar'a tebriklerini ileten İmamoğlu, "Birincisi; zaten farklı bir platformdaki birlikteliğimiz ve hoş sohbetimiz, süreçlere dair ışık tutuşumuz zaten bizim dünyamızda olan değerli büyüğümüzsünüz. İstanbul'un üç önemli camiasından biri olan Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı seçilmemiz bizim için samimiyetin ayrı bir sayfasını açmış oldu. Dolayısıyla başarılar dileriz. Tabii çok asil bir kurumda, asil bir görev. Yolunuz açık olsun" dedi.Fenerbahçe'nin kökü Kuvâ-yi Milliye'ye dayanan çok önemli bir kurum olduğunu hatırlatan Dündar da İmamoğlu'na, "Cumhuriyetle özdeş olmuş çok değerli bir sivil toplum kuruluşu. Yaklaşık 25-30 milyonluk bir camia. Burada, Türkiye'nin ihtiyacı olan birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek amacıyla, elimizden gelen tüm gayreti gösterme çabasındayız. Zaten sporun da dostluk, barış, sevgi mesajı olduğuna öteden beri inanmış bir kişi olarak bu misyonu heyetimizle birlikte yerine getirmeye gayret edeceğiz" yanıtını verdi."Sporun çok ciddi iyileştirici ve birleştirici gücü var" diyen İmamoğlu ise, şunları söyledi:"Toplum nezdinde çok faydalı alanlara kavuşabileceğini de biliyorum. Sporun içinden de gelmiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Bazen kendi görev alanımızda da arkadaşlarla konuşurken sporu, sanatı ve kültürü çok cömertçe sahada insanlara kavuşturalım diyoruz. Çünkü inanılmaz bir ihtiyaç var. Hiç tahmin etmediğimiz, toplumun katmanlarını bir araya getirir ve orada inanılmaz birliktelikleri yaşatır. 'Bugün Türkiye'de en büyük sorun nedir', diye düşünsek; herhalde ayrıştırma, kutuplaştırma duyguları çok yüksek. Politik alanda, siyaset alanında var olan bu bölünmeyi tam tersine kucaklaştıran, buluşturan bir mecra olarak bu alanı çok güçlü bir biçimde kullanabiliriz. İstanbul'da da bunun en güçlü temsilcileri, bizim için simgeleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olur. Tabii ki çok güzide tarihi kulüpleri, kurumları İstanbul'umuzun var. Ama bu 3 büyük kulübümüz başka bir durumda. Bu bağlamda biz de kurumsal her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu, diğer kulüplerimizle olduğu gibi hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. İnsanların da buna ihtiyacı var. Fazlasıyla zaten kutuplaşma pozisyonunu başka mecralarda önümüze koyan ülkemizdeki bazı gerçeklerin karşısında, bu alanda bambaşka bir bütünleşmeyi sağlayabiliriz."İmamoğlu'nun ardından söz alan Dündar da "Bu ekonomik kriz dönemlerinde, ekonomik sıkıntılar yoğunlaştığı zamanlar, insanların neredeyse hayatta tutunabilecekleri en önemli dallardan biri, destekledikleri futbol takımının başarısı oluyor. Dolayısıyla burada son derece dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor. Ben, 2001 krizinde de yöneticilik yaptım kulüpte. Şampiyon olduk o sene. Ve gerçekten özenli bir dil kullandık. Rakiplerimizin yöneticilerini, futbolcularını, taraftarlarını rencide etmemek ve ayrışmayı değil de tam tersine, bir arada kaynaşmayı, bütünleşmeyi sağlayabilecek söylemleri dile getirdik herkese. Bu dönemde de yine Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ve bu ihtiyacı giderecek en önemli güçlerden biri de spor, spor platformu, dostluk ve kardeşlik platformu" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, Dündar'ın sözlerine, "Beraber çok ortak dil birliği oluşturduğumuz geçmiş deneyimlerimizde, sizinle oluşturduğumuz o dil birliğinde, bu anlamda deneyimlerimizde biz de İBB olarak her türlü diyaloğa açık, iş birliğine açık, projelere açık Hatta belki diğer kulüplerin de Divan Kurulu Başkanları bir araya getirirsiniz, hep beraber olursunuz. İşlem ve eylemin önünde duran çok saygıdeğer kulüp başkanlarımız var; o ayrı. Ana Divan Kurulu biraz daha olaya tepeden bakan, daha başka bir kurumsallık perspektifinden bakan bir heyet olduğu için, belki öyle bir araya gelişle, bambaşka bir perspektifle, bizimle iş birliğinde çok enteresan bir danışma kurulu gibi oluşturabiliriz İstanbul'da" şeklinde cevap verdi.İmamoğlu, "Bizler artık belli bir yaşam birikimine sahip, bazı değerlendirmeleri sağlıklı biçimde yapabilecek, neredeyse camialarımızın senatosu gibi düşünülebilecek akil insanlar topluluğuyuz. Üzerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu da müdrikiz, gereğini de sonuna kadar yapacağız" diyen Dündar'a, "Biz de o iş birliğinde masaya gelmeyi, İstanbul halkı adına seve seve her türlü katkı sunmayı ortaya koyarız" karşılığını verdi.Dündar, konuşmaların ardından İmamoğlu'na sırt numarası "61" olan Fenerbahçe forması hediye etti. İmamoğlu da Dündar'a, İBB Yayınlarından çıkan bir kitap seçkisi iletti.