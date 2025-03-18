Haber Tarihi: 18 Mart 2025 18:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 18:21

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından "Savcılığa ve YÖK'e gönderilecek" açıklaması yapıldı.

İstanbul Üniversitesi tarafındna yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı "Araştırma Raporu"nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.

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