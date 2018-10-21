Hürriyet Cumartesi'de Elçin Yahşi öneriyor...

Bir 'perili ev' hikayesi ama aslında çok acı bir aile portresi. Sosyal medya kullananların bu dizinin adına rastlamamış olmaları düşük ihtimal çünkü herkes harıl harıl izliyor, öneriyor. Yazarı Shirley Jackson'a yakışan bir uyarlama olduğunu Stephen King de bizzat onayladı.



80'li yılların ünlü dizisi Şahin Tepesi'nin yerli uyarlaması olan dizide, Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç ve Kaan Taşaner başrolleri paylaşıyor.

'Şahin Tepesi': Yönetmen Hilal Saral, senarist Melek Gençoğlu. Oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç. İki kadının güç savaşı ve bunun ortasında kalan genç aşkların hik,yesi. (Ay Yapım, atv.)





'Çarpışma': Yönetmen Uluç Bayraktar, senarist Ali Aydın. Oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş. Dört arabanın çarpışmasıyla kaderleri birleşen dört kişinin hik,yesi. Teaser'ı çok etkileyici. (Ay Yapım, Show)

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım'ın etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi 'Çarpışma'ya usta oyuncu Onur Saylak da katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Çarpışma, Show TV ekranlarında Kasım ayında izleyicisiyle buluşacak. 'Çarpışma'ya usta oyuncu Onur Saylak da katıldı.Saylak, 'Çarpışma' dizisinde hikayenin kilit noktasındaki 'Veli Cevher' karakterini canlandıracak. İzleyicileriyle buluşmaya hazırlanan 'Çarpışma'nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor.



ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle, Kasım'da Show TV'de başlıyor.

'Muhteşem İkili': Yönetmen Çağatay Tosun, senaristler Başar Başaran ve Emre Özdür. Oyuncular; İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel, Öykü Karayel, Engin Şenkan, Zafer Algöz. Organize şubenin iki iddialı komiseri birlikte çalışmak zorunda kalsa... (TMC, Kanal D)



Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in olduğu "Muhteşem İkili" yakında Kanal D'de ekranlarında yer alacak. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun'un oturduğu dizide İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" yakında izleyicisiyle buluşacak!





Beş program

Yeni dizi: 'Camping'. Komik bir kamp macerası. (beIN Series Comedy, pazartesi, 23.30)

Yeni dizi: 'Love is...'. Bir Oprah Winfrey yapımı. (beIN Series Drama, çarşamba, 22.00)

Yeni dizi: 'Bartu Ben'. Genç oyuncular resmi geçidi. (BluTv, perşembeleri)

Yeni film: '22 July'. 77 kişinin öldüğü saldırıyı kurtulanlar anlatıyor. (Netflix)

Yarışma: 'Top Chef'. Jüride Padma Lakshmi de var. (24Kitchen, hafta içi her gün, 20.00)





