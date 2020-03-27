Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe için mesaj!

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş sinyalı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe için mesaj!
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27 Mart 2020 22:46
Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, Instagram hesabından Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

"GERİ DÖNME ZAMANI"

32 yaşındaki pivot yaptığı paylaşımda; "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) veya başka bir Avrupa takımıyla" yazdı.

Ekpe Udoh, şu anda Çin'in Beijing Ducks takımının kadrosunda bulunuyor.

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