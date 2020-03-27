Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe için mesaj!

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, Instagram hesabından Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
"GERİ DÖNME ZAMANI"
32 yaşındaki pivot yaptığı paylaşımda; "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) veya başka bir Avrupa takımıyla" yazdı.
Ekpe Udoh, şu anda Çin'in Beijing Ducks takımının kadrosunda bulunuyor.
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"GERİ DÖNME ZAMANI"
32 yaşındaki pivot yaptığı paylaşımda; "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) veya başka bir Avrupa takımıyla" yazdı.
Ekpe Udoh, şu anda Çin'in Beijing Ducks takımının kadrosunda bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın