Ekpe Udoh ve Igor Kokoskov, Atlanta Hawks'ta göreve başlıyor

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Ekpe Udoh'un, basketbolu bıraktıktan sonraki yeni görevi belli oldu.
Ekpe Udoh, NBA ekibi Atlanta Hawks'ın teknik ekibine katıldı. Udoh, koç Quin Snyder'ın asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.
Öte yandan 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran koç Igor Kokoskov'da Atlanta Hawks'ın teknik ekibe katılan bir diğer isim oldu. Sırp koç tıpkı Ekpe Udoh gibi asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.
Eski Fenerbahçe Beko forması giyen Bogdan Bogdanovic'de Atlanta Hawks forması giyen isimler arasında.
Ekpe Udoh, NBA ekibi Atlanta Hawks'ın teknik ekibine katıldı. Udoh, koç Quin Snyder'ın asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.
Öte yandan 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran koç Igor Kokoskov'da Atlanta Hawks'ın teknik ekibe katılan bir diğer isim oldu. Sırp koç tıpkı Ekpe Udoh gibi asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.
Eski Fenerbahçe Beko forması giyen Bogdan Bogdanovic'de Atlanta Hawks forması giyen isimler arasında.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ