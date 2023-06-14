Ekpe Udoh ve Igor Kokoskov, Atlanta Hawks'ta göreve başlıyor

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Ekpe Udoh ve Fenerbahçe'yi çalıştıran başantrenör Igor Kokoskov, NBA ekibi Atlanta Hawks'ta koç Quin Snyder'ın teknik ekibine katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ekpe Udoh ve Igor Kokoskov, Atlanta Hawks'ta göreve başlıyor
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14 Haziran 2023 19:11
Son güncelleme 14 Haziran 2023 19:13
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Ekpe Udoh'un, basketbolu bıraktıktan sonraki yeni görevi belli oldu. 

Ekpe Udoh, NBA ekibi Atlanta Hawks'ın teknik ekibine katıldı. Udoh, koç Quin Snyder'ın asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek.

Öte yandan 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran koç Igor Kokoskov'da Atlanta Hawks'ın teknik ekibe katılan bir diğer isim oldu. Sırp koç tıpkı Ekpe Udoh gibi asistan koç yardımcılığı görevini üstlenecek. 

Eski Fenerbahçe Beko forması giyen Bogdan Bogdanovic'de Atlanta Hawks forması giyen isimler arasında.

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