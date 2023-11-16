Ekos halka arz sonuçları: Kaç lot verdi? | Ekos halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

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Ekos halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, düştü? | Ekos halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Ekos Teknoloji halka arz büyüklüğü yaklaşık 766.2 milyon TL ve halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olarak belirlendi. Peki, Ekos halka arz hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'in temel faaliyet alanı orta ve yüksek gerilim seviyesindeki elektrik şebekelerinin denetimini sağlayan anahtarlama ve otomasyon ekipman ve sistemlerinin tasarlanması, mühendisliğinin yapılması, üretilmesi ve hizmete alınmasıdır.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesi 12,77 TL'den halka arz olacak.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesinin sembolü "(EKOS)" olacak.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı.Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nun halka arz açıklık oranı 21,43%'tür. Toplamda 60 milyon adet lot dağıtılacaktır.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.