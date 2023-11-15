Haber Tarihi: 15 Kasım 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 10:19

Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz tarihi araştırılıyor. Halka arz takviminde, bu hafta 3 şirket onay aldı. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'de bu şirketlerden biri oldu. En son 2-3 Kasım tarihinde Tureks Turunç işlem görmeye başlamıştı. O tarih aralığından sonra yeni halka arz onay haberi beklenirken, 10 Kasım tarihinde SPK onayıyla yeni şirketler belli oldu. Peki, Ekos halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
Abone Ol
Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Ekos Teknoloji halka arz büyüklüğü yaklaşık 766.2 milyon TL ve halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olarak belirlendi. Peki, Ekos halka arz hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Ne İş Yapar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'in temel faaliyet alanı orta ve yüksek gerilim seviyesindeki elektrik şebekelerinin denetimini sağlayan anahtarlama ve otomasyon ekipman ve sistemlerinin tasarlanması, mühendisliğinin yapılması, üretilmesi ve hizmete alınmasıdır.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesi 12,77 TL'den halka arz olacak.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nin Sembolü Ne Olacak? Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nin Borsa Kodu

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş hissesinin sembolü "(EKOS)" olacak.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş'nun halka arz açıklık oranı 21,43%'tür. Toplamda 60 milyon adet lot dağıtılacaktır.


EKOS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

EKOS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

EKOS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Ekos
Gündem

Diğer Haberler

e-Okul öğrenci-veli giriş ekranı 2023: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? Gündem e-Okul öğrenci-veli giriş ekranı 2023: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?
Abdullah Avcı'nın istediği transfer Trabzonspor Abdullah Avcı'nın istediği transfer
Ahmet Nur Çebi'den Koç'a Arat için telefon! Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den Koç'a Arat için telefon!
Fenerbahçe'de Emre Mor'u hırs bastı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Emre Mor'u hırs bastı!
Paul Onuachu'ya 3 rakip Trabzonspor Paul Onuachu'ya 3 rakip
Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor! Fenerbahçe Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor!
Galatasaray Leonardo için devlerle yarışıyor! Galatasaray Galatasaray Leonardo için devlerle yarışıyor!
Galatasaray ve Okan Buruk kendini aştı! Galatasaray Galatasaray ve Okan Buruk kendini aştı!
Fenerbahçe'de stoper için hedeflenen isim net Fenerbahçe Fenerbahçe'de stoper için hedeflenen isim net
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da! İşte açıklaması
2
Manchester City'den rekor transfer hazırlığı!
3
Arda Güler, Madrid'i harekete geçirdi!
4
Newcastle United'dan dev transfer hamlesi
5
Alphonso Davies: "Beni Real Madrid'e satın!"
6
Aaron Ramsdale: "Maçlara konsantre olamıyorum"
7
Ali Koç'tan Cengiz Ünder'e uyarı; "Kendine gel!"

SON HABERLER

yukarı ok