Ekol Göz Menemenspor'dan defans transferi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Arnavutluk'un Laçi takımında forma giyen David Domgjoni'yi renklerine bağladı.

Haber; AA
Ekol Göz Menemenspor'dan defans transferi
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31 Ocak 2020 18:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Arnavutluk'un Laçi takımında forma giyen David Domgjoni'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.

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